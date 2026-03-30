伊朗扬言报复 中东多所美国大学急采线上教学

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（法新社贝鲁特29日电） 因应伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）威胁锁定中东地区美国大学，贝鲁特美国大学今天宣布改采远距运作。

贝鲁特美国大学（American University of Beirut）校长库里（Fadlo Khouri）透过声明表示：「如同许多人一样，我们今天清晨得知了针对本地区美国大学的威胁。」

「目前，我们并未掌握证据显示有针对本校、校区或医疗中心的直接威胁，但为求绝对谨慎，我们将在周一和周二全面线上运作，必要人员除外。」

库里补充表示，课程和考试将以远距方式进行。

伊朗革命卫队在声称美国与以色列的攻击摧毁了两所伊朗大学后，今天威胁要锁定中东地区的美国大学。

伊朗媒体发布的声明指出，「如果美国政府希望美方在该地区的大学免于报复…就必须在德黑兰时间3月30日星期一中午12时前，透过官方声明谴责对（伊朗）大学的轰炸」。

声明还补充说，「我们建议这个地区美国大学的所有员工、教授、学生以及周边地区的居民」，与校园保持1公里远的距离。

在约旦，距离首都安曼（Amman）西南约35公里的麦达巴美国大学（American University of Madaba）也表示，将为全校3000名学生安排线上课程，直到4月2日为止。