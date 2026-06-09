伊朗控美国撤销其世足赛门票配额 吁FIFA维持公平性

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（法新社德黑兰9日电） 伊朗足球协会今天指责今年世界杯主办国之一美国撤销伊朗在小组赛的门票配额，在两国激烈外交冲突的阴影下，刻意阻挠伊朗球迷进场观赛。

法新社报导，美国和以色列2月底攻击伊朗后，美伊两国目前仍处于战争状态。伊朗指责美国在世界杯对伊朗设下多道行政障碍，包括拒绝核发签证给一些伊朗队后勤支援人员。

伊朗足球协会在声明中表示：「距离2026年世界杯开幕已剩不到3天，…美国再次采取行动，阻挠伊朗球迷进入国家队3场小组赛的比赛体育场观赛。」

伊朗足协指出，根据国际足球总会（FIFA）的规定，每场比赛参赛国应可分配到8%的门票，再由各国足协透过官方管道发售给球迷。

根据伊朗足协声明，他们在收到伊朗对战纽西兰、比利时和埃及这3场在美国举行的小组赛分配到的门票后，已开始售票，且有些伊朗球迷也已做了必要行程安排。

「然而在一个出乎意料的举动下，分配给伊朗足协的门票已被撤销，且在目前情况下，足协甚至连1张门票都无法提供给国家队球迷。」

伊朗足协形容此举「违反了国际赛事精神，以及参赛国之间的平等原则」。

伊朗足协呼吁国际足总及赛事主办方「维护中立、公平和既定法规原则，为伊朗球迷提供必要的观赛条件」。

国际足总和美国主办方皆尚未对伊朗的指控做出公开回应。