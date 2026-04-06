伊朗攻击以色列海法 建物倒塌4人受伤

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（法新社海法5日电） 以色列军方表示，伊朗飞弹今天击中以色列北部城市海法（Haifa）住宅大楼。救援单位指出，这起攻击造成4人受伤，其中1人严重。

以色列军方侦测到来自伊朗的新一波飞弹攻击，并且提前数分钟向民众发出警告。

军方发言人表示，受创建筑物遭到「飞弹直接命中」，确认飞弹是由伊朗发射。

以色列紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）指出，这栋7层楼建筑遭直接命中，4人受伤，其中1名82岁男子被「重物与爆炸波及」，另外3人则遭弹片与爆炸所伤，包括1名头部受伤的10个月大婴儿。

「红色大卫之星」发布的影像与画面显示，海法人口密集区一栋建筑被夷为平地，冒出浓烟，救援人员在路上摆放担架准备救治伤患。

「红色大卫之星」急救员罗森施特里奇（Shevach Rothenshtrych）引述居民说法指出，低楼层仍有伤者受困于瓦砾之中，重伤的82岁男子是在救援人员「徒手移开大型混凝土块」后救出。

另一名急救员舒斯塔克（Tal Shustak）表示，接获通报后已动员大批人力，现场建物遭到大规模破坏，玻璃与混凝土散落一地。

数十名以色列安全部队与救援人员已至现场，消防与救援单位表示，消防人员持续在一栋部分倒塌的建筑作业，搜寻3名失踪者。