伊朗最高领袖哈米尼身亡 北美伊朗裔反应两极

（法新社洛杉矶28日电） 北美各地的伊朗裔人士今天走上街头，庆祝伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）丧生的消息，并对祖国未来更加光明表达了希望之情。

在拥有庞大伊朗侨民社群的美国加州洛杉矶，游行民众唱歌、欢呼，手持伊朗革命前的巴勒维王朝旗帜及印有美国总统川普（Donald Trump）肖像的海报，有些人还穿着写有「解放伊朗」字样的T恤。

而在加拿大第一大城多伦多（Toronto），拉兹姆忠（Fartach Razmjoo）坦承内心「五味杂陈」。他说：「这个残暴政权看似即将终结，但同时我也非常替伊朗境内的民众担心。」

他表示希望「伊朗人民现在能鼓起勇气，走上街头，试图推翻政府」。

但在美国纽约（New York）一场反战抗议活动中，有人对川普矢言「只要有需要，将持续」空袭的立场表达质疑态度。

36岁的社运人士傅雷汉（Layan Fuleihan）向法新社表示：「轰炸人民无法促成他们获得自由。」

「如果川普真的关心民主，或是关心伊朗人民的福祉，他就应解除那些让伊朗劳工连温饱都成问题的严厉经济制裁。」

在美国首都华府，27岁工程师葛瑞（Brent Gray）表示，川普是在「未经国会批准的情况下发动军事行动」。

反战团体阻止战争并终止种族歧视组织（ANSWER）则呼吁于3月2日发动全美大示威，谴责这是一场「毫无正当理由、非法的战争」。

在麻州波士顿（Boston），民众情绪完全不同：他们在街头高唱并踩踏伊朗国旗。阿加沙迪吉（Navid Aghasadeghi）向法新社表示：「伊朗人终于有机会过上他们渴望的自由生活。」

在洛杉矶时而被称为「小德黑兰」或「小波斯」的西木区（Westwood），餐厅老板法拉哈尼普尔（Roozbeh Farahanipour）告诉法新社，他的心情「非常复杂」。

这位54岁的业者说：「我看到人们在街上跳舞的画面，那让我想起伊拉克战争初期，当时伊拉克民众也在街头欢庆。」

他说：「我希望这次结果能有所不同。」