伊朗最高领袖新讯息 感谢伊拉克人民支持抗美

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（法新社巴黎29日电） 伊朗媒体今天报导，最高领袖穆吉塔巴．哈米尼以书面讯息感谢伊拉克人民在对美国和以色列的战争中提供支持。

已故最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）自从获任命以来不曾公开露面，仅发表过几份书面声明。哈米尼于2月28日战争爆发日在空袭中遭到击毙。

穆吉塔巴迟未现身引发外界对其健康状况及下落的诸多揣测；国营电视台和部分伊朗官员则表示，他目前正为来自空袭的伤势进行疗养。

半官方伊朗学生通讯社（ISNA）报导，穆吉塔巴在讯息中「就他们在针对伊朗的侵略行动中抱持明确立场，以及对我国的支持，向伊拉克最高宗教权威及伊拉克人民表达感谢」。这里指的是伊斯兰教什叶派最受尊崇人物之一的伊拉克什叶派领袖希斯塔尼大阿亚图拉（Grand Ayatollah Ali Sistani）。

这项讯息是在什叶派政党伊拉克伊斯兰最高委员会（Islamic Supreme Council of Iraq）与伊朗驻巴格达大使会晤之后发出。报导并未说明讯息传递方式的细节。

穆吉塔巴以最高领袖身分发表的首份声明针对波斯新年诺露兹节（Nowruz）发表贺词。

上述两份声明皆由他人在电视上代为宣读，内容强调对战争胜利的坚定信心。

国营媒体定期发布穆吉塔巴的照片，但未说明拍摄时间是否为近期。他也拥有自己的官方Telegram和X帐号。

美国总统川普上周表示，华府正与伊朗「一位高层人士」接触，但明言此人并非最高领袖。他说：「我们没有（哈米尼）儿子的消息…不知道他是否依然健在。」