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伊朗朝以色列射飞弹 中东冲突再升级

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（法新社耶路撒冷1日电） 伊朗今天夜间朝以色列发射一连串飞弹，对其支持的民兵组织领袖遇袭身亡做出回应；以色列民众被迫前往安全处所避难，以国全境响起空袭警报。

以色列国防军（IDF）发布声明说，「就在不久前，伊朗朝以色列（State of Israel）发射飞弹」；以国全境响起空袭警报。

就在伊朗发射飞弹约1小时后，以军宣布威胁已不复存在，「而且决定全国各地民众现在获准离开（防空）避难所」，并表示已拦截「大量」伊朗发射的飞弹。

据报导，伊朗这次空袭发射150枚至200枚飞弹。

记者表示，可以听见耶路撒冷上空的爆炸声。当地救难人员则表示，以色列中部有2人遭炮弹碎片砸伤，所幸伤势轻微。

伊朗国营媒体伊朗通讯社（IRNA）报导，德黑兰当局对以色列商业中心特拉维夫（Tel Aviv）发动「飞弹攻击」。

联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）对「中东持续扩大的冲突」予以谴责，并在声明内补充说，「这些（行动）必须停止，我们绝对需要停火」。

以色列机场主管当局发言人表示，以色列已关闭领空，所有机场航班均已绕道。位于伊朗和以色列之间的伊拉克、黎巴嫩及约旦都已暂时关闭领空。

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