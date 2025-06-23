伊朗核设施遭轰炸扬言反击 美军在中东基地一览

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（法新社华盛顿22日电） 伊朗今天威胁，针对美军用来攻击伊朗核设施的军事基地发动还击，并说此类设施被视为合理的攻击目标。

美国在中东各地的军事基地派驻数千名官兵。

以下是法新社分析美军在中东国家部署的基地名单，隶属美军中央司令部（CENTCOM）。

●巴林

这个波斯湾小国有处名为「巴林海军支援活动中心」的基地，美国海军第五舰队（US Navy’s Fifth Fleet）和美国海军中央司令部（US Naval Forces Central Command）总部驻守于此。

巴林的深水港可停靠美国最大型军舰，例如航空母舰。自1948年以来，美海军一直使用这处基地。

有多艘美国舰艇的母港就设在巴林，包括4艘反水雷舰和两艘后勤支援舰。美国海岸防卫队（US Coast Guard）也在此部署舰艇，其中含6艘快速反应巡逻艇。

●伊拉克

美国派军在伊拉克多处基地，包括阿萨德空军基地（Al-Asad）和阿比尔空军基地（Arbil air bases）。伊拉克政府是伊朗的亲密盟友，但也是美国的战略伙伴。

约有2500名美军驻守伊拉克，为国际联盟打击伊斯兰国（IS）圣战组织一环。巴格达和华府已达成协议，订出逐步从伊拉克撤军的时间表。

●科威特

科威特境内有多处美国基地，包括艾瑞夫江营（Camp Arifjan），是美军中央司令部陆军部队前方总部的所在。美国陆军在科威特也拥有预置物资储备。

此外，美国还在科威特部署MQ-9死神（MQ-9 Reapers）等无人机。

●卡达

卡达的乌代德空军基地（Al Udeid Air Base）驻守美军中央司令部前线部队，以及空军和特种作战部队。

乌代德空军基地也部署轮换战斗机和第379空中远征联队（379th Air Expeditionary Wing），军方称这支联队拥有「空运、空中加油、情报、监控、侦察以及航空医疗后送」的资源。

●叙利亚

作为国际打击伊斯兰国团体的一环，美国多年来一直驻军在叙国基地。伊斯兰国团体源自叙利亚内战，曾占领叙利亚及邻国伊拉克大片区域。

五角大厦今年4月宣布，在「整合」驻叙利亚美军计画下，未来几个月将驻军人数减半至1000人以下。

●阿拉伯联合大公国

阿联的迪哈夫拉空军基地（Al Dhafra Air Base）是美国第380空中远征联队的驻地，这支联队由10个飞机中队组成，拥有MQ-9死神等无人机。

迪哈夫拉基地内有作战飞机轮调，还设立海湾空战中心（Gulf Air Warfare Center ），用于防空和飞弹防御训练。（译者：纪锦玲）