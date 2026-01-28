伊朗示威遭血腥镇压 伤者怕遭逮捕不敢就医

（法新社伊斯坦堡28日电） 根据伊朗一名抗议人士说法，伊朗近期血腥镇压示威潮，「每个家庭都受波及」，有年轻抗议者背部中弹、医师脸部被霰弹枪子弹打中，还有伤者不敢到医院治疗。

这名抗议人士是以化名法哈德（Farhad）受访的45岁工程师，家乡位于伊朗首都德黑兰郊外人口约100万的城市，当时也卷入这波大规模抗议活动。

经过多周来的动荡，伊朗大多仍处于网路断线状态，现场目击者的说法成为了解事发经过的关键。

这波示威潮源起德黑兰商家12月28日抗议货币大幅贬值和经济困境，后来演变成全国性示威。

法哈德说：「第1天街上人潮众多，安全部队只是保持距离。但到了第2天，他们明白若不开枪，人群不会散去。」

随着抗议规模扩大，安全部队1月8日在通讯封锁掩护下展开大规模镇压行动。

法哈德表示，当晚他和他的姊妹「看到大约20名军人从车上跳下，开始对约100公尺外的年轻人开枪。我看到民众逃跑，而军人持步枪和霰弹枪朝他们背后射击」。

法哈德说：「就在眼前，我们的一位医师朋友脸部被霰弹枪子弹打中。」他不知道这名医师后来情况如何。

法哈德表示，受伤的民众通常不敢前往医院，「因为有关当局和警方都在那里。凡是有枪伤的人都会被拘留并审问。有医师亲自到民众家里为他们提供医疗协助」。许多民众也会打开家门，让抗议者进入并为他们包扎伤口。

他告诉法新社，街上有许多年轻人，「也有很多女孩和妇人」，甚至看到「6、7岁」孩童高喊反伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）口号。

他还说，安全部队会临检身上有抗议相关伤势或手机存有现场画面的民众，「只要发现就会带走审问」。

国际特赦组织（Amnesty International）与人权观察（Human Rights Watch）双双指控伊朗安全部队直接朝抗议民众的头部和躯干开火，使用的是装有金属弹丸的步枪和霰弹枪。

尽管资讯取得困难，总部设在挪威的非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，已确认有3428名抗议者遭安全部队杀害，并警告最终死亡人数恐怕会达到2万5000人。