伊朗称川普威胁愚蠢 中东战况最新发展

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎4日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第36天，以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

美国方面，川普（Donald Trump）今天发文表示，伊朗须在48小时内达成协议，或直接开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），否则「地狱将降临到他们头上」。

川普是指3月26日发出的10天最后通牒。

川普稍后在社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示伊朗首都德黑兰（Tehran）遭受大规模攻击，多名伊朗军事领导人被消灭。他同时附上一段未标日期的影片，显示夜空闪现爆炸火光。

美国国务院今天表示，已故伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qassem Soleimani）的两名亲属因绿卡遭撤销，在美国被逮捕。联邦探员此次逮捕了他的侄女及侄孙女。但伊朗媒体引述苏雷曼尼两名女儿说法，指被拘留的这两人与苏雷曼尼并无亲属关系。

以色列方面，以军再次空袭黎巴嫩南部城市泰尔（Tyre）。自黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）3月2日加入中东战争以来，以色列已在黎巴嫩展开多次攻击并发动地面行动。

同时，以军拦截了第5枚由叶门发射的飞弹，并在耶路撒冷（Jerusalem）与特拉维夫（Tel Aviv）上空拦截多枚来自伊朗的飞弹。

针对川普的通牒，伊朗中央军事指挥部态度强硬。将军阿里亚巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）称川普的威胁是「无助、焦虑、失衡且愚蠢的行动」。

美以联军空袭目标涵盖核电厂、贸易码头与石化中心。马夏石化特区（Mahshahr）袭击造成5人死亡；布什尔（Bushehr）核电厂附近袭击则造成1名警卫丧生，但据报建筑未损坏且无辐射外泄。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）与北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）通话时表示，中东战争已造成「地缘战略僵局」，并呼吁展开新行动以结束冲突。

伊拉克获伊朗允许行经荷莫兹海峡。伊朗称伊拉克是「兄弟国家」，因此不受自美国与以色列1个多月前发动战争以来，令西方船只滞留波斯湾（Persian Gulf）的相关限制。