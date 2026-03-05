伊朗称无人机袭以军雷达站 控美以锁定平民区域攻击

（法新社德黑兰/杜拜5日电） 伊朗军方今天表示，已对以色列境内目标发动无人机攻击，其中包括一处雷达站。此外，伊朗外交部还指控美国与以色列锁定平民区域攻击。

伊朗国营电视台引述军方说法指出，此次空袭行动击中「位于特拉维夫（Tel Aviv）的目标，以及以色列北部的莫兰 （Meron）雷达基地」。

在军事行动持续之际，伊朗外交部今天指控以色列与美国，蓄意将攻击目标锁定平民地区。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社群平台X发文指称：「侵略者蓄意针对平民区，以及任何他们认为能造成最大程度痛苦与伤亡的地点，使我国人民惨遭屠杀。」

此外，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）今天表示，已针对以色列班古里昂机场（Ben Gurion Airport）及当地一处空军基地发动飞弹攻击。

伊朗革命卫队透过塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）发表声明表示：「今天凌晨已朝向特拉维夫市中心、班古里昂机场，以及驻扎于该机场的以色列空军第27中队基地，发射了搭载1公吨弹头的『柯兰沙尔4型』（Khorramshahr 4）重型飞弹。」