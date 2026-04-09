伊朗美国达停火协议 波湾居民松口气仍忧冲突再起

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（法新社杜拜8日电） 在伊朗一连串攻击的冲击下，波湾国家的居民今天醒来听闻伊朗与美国达成停火协议后，带着审慎的心情稍微松了一口气。

尽管停火已经生效，科威特、阿拉伯联合大公国与巴林仍通报遭到伊朗攻击，让渴望恢复正常生活的波湾民众希望破灭。

为回应美国与以色列2月28日起发动的攻击，伊朗过去数周持续以无人机与飞弹袭击海湾各国，造成数十人罹难。

阿拉伯联合大公国是中东地区内遭受最多无人机与飞弹攻击的国家。

38岁、住在杜拜（Dubai）的Uber司机乌斯曼（Usman）表示，当他夜间轮班时得知停火消息，内心欢欣不已。他告诉法新社说：「像我们这样住在波湾的人，每天都在祈祷这场战争结束。我们只希望游客还能回来，居民可以再次感到安全。」

伊朗的猛烈攻击让这个长期被视为动荡中东地区避风港的地方陷入动荡，不只锁定美国设施，也攻击了机场、能源设施、重要地标、港口、饭店以及民宅区。

以面积来看，波湾小国科威特与巴林在这波冲突中承受了相当沉重的打击。

对40多岁的巴林人哈塞（Ahmed Al-Khazai）来说，如今停火不代表「这两周就真的没战争」。

现年43岁、居住在科威特的穆罕默德（Mohamed）告诉法新社说：「恶梦似乎即将结束，但我们仍然审慎乐观，希望等到真正的永久停火。」

但也有人告诉法新社，他们担心川普仍可能改变主意。

住在科威特、育有两名子女的里姆（Reem）说：「我不相信美方会遵守协议…我还在观望。」

她说：「这段期间，我们生活在巨大压力下，经常听到飞弹掠空的声音，有时还有爆炸声。」她并透露她年幼的女儿因此受到惊吓，现在甚至害怕打雷。

沙乌地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）以及重要石油设施也成为攻击目标，威胁该国发展观光与娱乐领域的雄心。

37岁、来自法国、目前旅居利雅德的贾斯汀（Justine）说自己虽然松了一口气，「但现在的问题是：这项停火真的能持续下去吗？」

利雅德外一向宁静的绿洲城市艾卡吉（Kharj）近来也因为驻有美军的沙国空军基地，频繁成为伊朗攻击目标。

住在当地的埃及裔居民阿迈德（Ahmed）表示，现在的停火「确实有一种平静中夹杂着等待的感觉」。