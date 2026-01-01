伊朗群众示威首传死亡 含安全部队人员共6人丧命

（法新社德黑兰1日电） 据伊朗媒体报导，今天在3座伊朗城市合计有6人在抗议群众与安全部队的冲突中丧生。这是伊朗近日爆发民众不满生活成本高涨而发起的示威潮以来，首度传出死亡案例。

根据伊朗法斯通讯社（Fars）的说法，在西部恰哈马哈勒-巴赫蒂亚里省（Chaharmahal and Bakhtiari）城市罗德干（Lordegan）有2人死亡，在隔邻的罗瑞斯坦省（Lorestan）有3人死于阿兹纳市（Azna）。

另据伊朗国营电视台报导，在罗瑞斯坦省另座城市库赫达什特（Kouhdasht），昨天夜里有1名安全部队人员丧生。

这波示威潮是12月28日从伊朗首都德黑兰开始，当地商家罢工抗议物价高涨及经济停滞，起初是和平行动，到了30日至少有10所大学的学生加入示威后，抗议行动扩散至伊朗其他地区。

法斯通讯社报导，在罗德干「有些示威者开始朝省长办公室在内的市府建物、清真寺、烈士基金会（Martyrs’ Foundation）、镇公所和银行投掷石块」，警方则以催泪瓦斯回应；在阿兹纳则有「暴民」趁机攻击1座警察局。

伊朗国营电视台引述罗瑞斯坦省副省长普拉利（Said Pourali）报导，在库赫达什特有1名21岁的巴斯杰（Basij）成员在「维护公共秩序时遭暴徒杀害」，另有13名警察与巴斯杰成员因抗议群众投掷石块而受伤。

巴斯杰是与伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）有关联的志愿准军事部队，而伊朗精锐革命卫队则是伊朗当局意识形态的武装力量。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）已承认示威者提出的是「正当要求」，藉此缓和紧张情势。他今天在伊朗国营电视台播出的1场活动中，还呼吁政府采取行动改善经济状况。

裴泽斯基安说：「从伊斯兰角度来看…我们若不解决人民的生计问题，我们终将陷入地狱。」

伊朗这波民众抗争，规模不及2022年因女子艾米尼（Mahsa Amini）在拘留期间死亡所引发的动乱。

当时艾米尼被指违反伊朗严格的女性衣着规定，而遭到逮捕。她的死掀起全伊朗愤怒示威潮，共有数百人在冲突中丧生，包括数十名安全部队成员。