伊朗荷莫兹海峡袭商船 中东战争最新发展一次看

afp_tickers

7 分钟

（法新社华盛顿11日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第12天，伊朗今天袭击行经荷莫兹海峡的商船，联合国安理会要求伊朗停止攻打波斯湾邻国，国际能源总署同意释出规模最大的4亿桶储油。

● 伊朗与真主党联手 袭以色列目标

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）表示，他们已与黎巴嫩盟友真主党（Hezbollah）联手，对以色列境内目标展开联合飞弹行动。真主党稍早表示，已对以色列北部发射数十枚火箭与先进飞弹。

● 美国攻打伊朗6天 烧掉逾3600亿元

「纽约时报」报导，五角大厦向国会议员简报时指出，美国对伊朗开战的第一周，已让美军耗费超过113亿美元（约新台币3600亿元）。

● 以色列无人机袭德黑兰

根据法斯通讯社（Fars news agency），以色列对德黑兰检查站发动无人机攻击，击毙数名伊朗安全部队成员，这是自中东战争爆发以来，首次针对德黑兰的这类攻击。

● 联合国安理会要求伊朗停止攻击

联合国安全理事会通过决议，要求伊朗停止对波斯湾国家发动攻击，但未提及美国与以色列对伊朗的空袭。这项决议案是以13票同意、0票反对通过，拥有否决权的中国与俄罗斯均弃权。

● 伊朗最高顾问称川普是「撒旦」

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）的高级军事顾问沙法维（Yahya Rahim Safavi）在国家电视台上发表谈话，猛烈批评美国总统川普，并再度扬言将消灭以色列。

他说：「川普是最腐败、最愚蠢的美国总统。他自己就是撒旦本身。」

● 油轮伊拉克水域遇袭 至少20名船员获救

伊拉克港务当局指出，一艘油轮在伊拉克领海遭遇不明攻击，至少20名船员被伊拉克港务人员救起。

● 以色列与真主党交战 黎巴嫩逾630人丧命

黎巴嫩表示，以色列与真主党在中东战争中交战，10天下来的死亡人数已超过630人，另有逾80万人登记为流离失所者。

● 美国：欢迎伊朗参加世界杯

白宫表示，尽管战争持续进行，美国总统川普仍「欢迎」伊朗参加即将于北美洲登场的世界杯足球赛。

● 传伊朗在荷莫兹海峡布雷 马克宏称无从证实

媒体报导伊朗正在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）布设水雷后，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）表示无法证实此事。荷莫兹海峡是石油运输重要航道，目前已因战争几乎处于封闭状态。

马克宏补充说，在美国与以色列联手空袭下，伊朗的军事能力已被削弱，但尚未「降低到零」。

● 花旗等国际企业撤出波湾地区办公室

伊朗威胁将攻击美国和以色列相关的中东经济目标与中心后，多家大型国际企业关闭或撤离波湾国家办公室。

美国金融业者花旗集团（Citi）与英国顾问公司德勤（Deloitte）已撤出杜拜金融中心，另一家英国顾问服务公司资诚（PwC）则关闭沙乌地阿拉伯、卡达、阿拉伯联合大公国与科威特的办公室。

● 川普称「几乎没有目标可打」

美国总统川普暗示，战争可能很快将结束，称伊朗几乎没有剩下可供美国攻击的目标。川普接受美国媒体Axios访问时说，「几乎没有目标可打」，战争「很快」将结束。他说：「只要我想结束，就会结束。」

● IEA将释出4亿桶储油

国际能源总署（International Energy Agency, IEA）表示，成员国将释出4亿桶战备储油，以缓解战争造成的冲击，这将是史上规模最大的释出。

● 无人机攻击阿曼港口燃料槽

阿曼国营媒体报导，伊朗持续攻击波斯湾基础设施，无人机击中阿曼沙拉拉（Salalah）港口的燃料槽。目前未传出伤亡。

● 传目标锁定错误 致美军击中伊朗学校

「纽约时报」引述美国官员说法报导，美国是因为目标锁定错误，导致一枚战斧（Tomahawk）巡弋飞弹击中一所伊朗学校。

● 乌克兰派反无人机团队 支援卡达等波湾国家

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，专精对抗伊朗式无人机的乌克兰反无人机小组，已开始在遭伊朗攻击的3个波湾国家投入协助。

泽伦斯基发言人说，卡达、阿拉伯联合大公国与沙乌地阿拉伯是首批接受乌克兰援助的国家。

● 伊朗称攻击荷莫兹海峡船只

伊朗革命卫队表示，已在荷莫兹海峡攻击一艘悬挂赖比瑞亚旗帜、自称属于以色列的船只，以及一艘泰国散装货船，称这些船只未依警告停船。

伊朗革命卫队海军司令汤西里（Alireza Tangsiri）在社群平台X发文说：「任何打算通过的船只，都必须获得伊朗许可。」

伊朗军方表示，凡属美国、以色列或他们盟友的船只，只要出现在荷莫兹海峡，都将被视为「合法目标」。