伊朗警告恐取消发展核武禁令 以色列：尽全力因应

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（法新社耶路撒冷28日电） 伊朗外交首长警告西方若再度施以制裁，伊朗可能取消发展核子武器的禁令后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天指出，将「竭尽全力」遏止伊朗取得核武。

伊朗准备明天与欧洲国家政府举行重要核子会谈，这场会谈因欧美联手让德黑兰受到联合国原子监督机构的谴责而蒙上阴影，在此之际，以色列与伊朗这两个中东宿敌再度展开唇枪舌战。

尼坦雅胡接受以色列公共广播频道14专访时说：「我将竭尽全力制止它（伊朗）成为核子（强权），我将动用所有可用的资源。」

尼坦雅胡26日表示，以色列与真主党（Hezbollah）在黎巴嫩停火后隔天，以色列将把焦点转向伊朗，但未详述他想采取什么行动。

过去一年，伊朗向以色列发动两次飞弹袭击，以报复哈玛斯（Hamas）和真主党领导人以及一名伊朗将领被杀害。

以色列则两度对伊朗进行有限的攻击作为回应，最近一次是在10月26日轰炸若干对方军事据点。

国际原子能总署（IAEA）上周的谴责引发德黑兰的挑衅回应，但伊朗官员之后表示，愿意在川普重掌政权前与其他国家接洽。

伊朗坚持其核能源用于和平用途的权利，但根据国际原能署，伊朗是唯一将铀浓缩至60%的非核武国家。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）明天将与英国、法国和德国代表会谈，他在今天刊出的「卫报」（The Guardian）访谈中警告，德黑兰对于未履行承诺，诸如取消制裁感到沮丧，引发了伊朗是否应改变其核政策的争论。

2015年伊朗与主要强权间达成核协议，目的是让伊朗免受西方严厉制裁，换取限制其核计画以防止发展武器能力。

德黑兰一直矢口否认有这种野心。伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）具有国家最终决策权力，已颁布宗教法令禁止使用核武。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）