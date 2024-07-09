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伊朗选出改革派新总统 美官员：不认为政策将改变

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（法新社华盛顿8日电） 美国官员今天表示，当局不认为伊朗选出改革派总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）后，政策将有所改变，两国就核武议题恢复对话的可能性也不高。

法新社报导，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）告诉媒体记者，「我们不认为这次选举会造成伊朗未来走向或政策上的根本变化。」

米勒指出，国家所有重大事务仍由伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）决定。自1979年伊斯兰革命（Islamic revolution）后，伊朗便成为美国的宿敌。

米勒说，「如果新总统有权采取措施来限制伊朗核武计画、停止资助恐怖主义、终止扰乱地区活动，我们将非常欢迎。」

「但想当然尔，我们并不认为这种情况会发生。」

被问及裴泽斯基安当选后，美国是否会考虑与伊朗重启外交关系，米勒回应，「关于伊朗核武计画，我们一直主张外交是有效、永续的最佳途径。」

但在白宫，国家安全会议（National Security Council）发言人柯比（John Kirby）被问到美国是否已准备好与伊朗恢复核武对话时，他断然表示「没有」。

柯比表示，「我们将观察这位新任总统想做什么，但我们不期待伊朗的行为会有任何改变。」

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