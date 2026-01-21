伊朗镇压抗议受害者曝光 含橱柜工匠与小提琴家

（法新社巴黎20日电） 伊朗因不满经济困境而爆发的反政府抗议活动暂时平息，从在父亲怀中失血过多死亡的年轻女子，到试图拯救朋友而葬送性命的男子等，在镇压行动中丧生的死者细节陆续浮现。

这波抗议浪潮是从去年12月底爆发，起初是德黑兰商家抗议货币大幅贬值和经济衰退，随后规模与强度急遽扩大，最后演变为全国性示威。伊朗严格的通讯管制，拖慢了对抗议期间事件的查证进度。

伊朗有关当局将动乱期间造成的死亡与破坏归咎于「暴徒」与「恐怖分子」，但尚未公布官方死伤总数。两个人权团体已证实有超过3400人丧命，部分估计则认为死亡人数高达2万人。

总部设于挪威的「伊朗人权」（Iran Human Rights）表示，死者大多是年轻男性，但也包括妇女与未成年人。

以下是他们的故事：

● 生技系毕业生

伊朗人权分析并核实的案例显示，一名亲近家属的消息人士表示，加迪米（Negin Ghadimi）是来自德黑兰的生物技术工程系毕业生，她性格「开朗」，热爱绘画与游泳。

28岁的加迪米是在马赞德兰省（Mazandaran）通卡邦市（Tonekabon）一场公共集会上遭枪击，最后在父亲怀里因失血过多死亡。

消息人士说，在那场集会上，安全部队发射催泪瓦斯，导致群众仓皇逃窜。加迪米和她的父亲与其他家人走散，她的父亲要她先找个安全地方躲避。

伊朗人权报导：「加迪米当时回答：『我们为什么要回头？你在害怕什么？』她往前踏出一步，随即遭一枚实弹射中。」

加迪米是身体侧面中弹，没有当场死亡，她被抬到附近一栋民宅，但由于街头持续枪林弹雨，她始终无法顺利送医救治。

● 橱柜工匠

亲近家属的消息人士告诉伊朗人权，37岁的抗议人士埃斯坎达普尔（Reza Eskandarpour）经营一家橱柜制作工作坊，他是在本月8日在德黑兰西部参加抗议活动时，为了抢救一名中弹的朋友而丧命。

消息人士说，当时他跟着一群朋友走上街头，并跟他的家人说，他知道他这次可能回不来了。

埃斯坎达普尔在试图帮助朋友时，遭躲在附近建筑顶楼的枪手连开6枪击中身亡。埃斯坎达普尔葬于德黑兰的贝赫什特・扎赫拉（Behesht Zahra）公墓。

消息人士说，公墓现场有数千具遗体，死者家属高喊反政府口号，并补充说，埃斯坎达普尔家人手机上的葬礼照片遭安全人员删除。

● 登山者

总部同样设在挪威的人权团体Hengaw证实，截至19日，至少有33名妇女在抗议活动中丧命，包括一名孕妇与多名幼童的母亲。

在拉希特市（Rasht），45岁的贝布迪（Sara Behboodi）遭枪击身亡。身为登山者，她已攀登过伊朗多座高峰。

伊朗通讯（IranWire）取得的照片显示，贝布迪站在东亚塞拜然省（East Azerbaijan）有3700公尺高的卡马尔山（Mount Kamal）顶峰，头戴鲜黄色帽子并穿上相配的外套，在明亮的阳光下展露笑颜。

伊朗人权表示，位于里海附近的拉希特市，「一直是抗议活动的主要中心之一」。

● 小提琴家

Hengaw表示，在拉希特市附近的拉希詹（Lahijan），小提琴老师普尔巴巴伊（Sanam Pourbabayi）也遭到杀害。

据报导，在她遇害后流传的一段影片显示，普尔巴巴伊与一名吉他手一同演奏，黑色头巾披在她深色头发后方。（