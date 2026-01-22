伊朗首次公布抗议死亡人数3117 人权人士认为远多于此

（法新社巴黎21日电） 伊朗当局今天表示，去年12月底爆发的全国性抗议活动，迄今共有3117人丧生；不过人权团体警告，在当局强力镇压与全面封锁网路下，实际死亡人数恐怕要高出数倍。

伊朗这次全国性示威与罢工，最初系因不满经济状况而起，随后演变为反对1979年革命后执政的神权政体。

大批民众自8日起连日走上街头抗议。不过示威人士指出，在全面切断网路掩护下的镇压行动，已使抗议暂时趋于平息。

神权政府当局将这波抗议定调为由美国煽动的「恐怖主义」事件，并以「暴动」称之。然而，人权团体指出，数以千计要求改革的示威者，遭安全部队以实弹射杀。

这是伊朗官方首度公布抗议死亡人数，伊朗退伍军人与烈士基金会透过国营电视台表示，共有3117人死亡，其中2427人，包括部分安全部队成员，系「无辜」受害者，被视为伊斯兰文化中的「烈士」。

伊朗国家安全委员会（National Security Council）秘书普尔贾姆希迪安（Ali Akbar Pourjamshidian）向国营电视台表示，其余690人是「恐怖分子、暴徒，以及攻击军事设施的人」。他声称，如此多的「烈士」，显示安全部队在抗议期间展现的「克制与容忍」。

不过，总部设在挪威的非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights，IHR）主任阿米瑞-莫加达姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）表示，「所有来自伊朗的证据都显示，实际死亡人数远高于官方数字」。

他指出，伊斯兰共和国长期系统性低报国家暴力造成的死亡，「实际死亡人数可能高达2万5000人」。

他同时表示，当局试图「转移责任」，但现有证据一再指出国家的角色。示威者是被安全部队及其代理人以实弹射杀，甚至使用重机枪。

由于当局持续实施网路封锁，监测组织表示，精确统计死亡人数十分困难。网路监测机构Netblocks指出，伊朗网路断讯已持续超过300小时。

退伍军人与烈士基金会还宣称，在抗议中遭枪击身亡的「许多烈士是旁观者」；并称「部分抗议者是被群众中有组织的恐怖分子射杀」，但并未提出相关证据。

伊朗当局同时谴责「敌对势力的卑劣黑手」，指控施暴者是由美国「犯罪领导人」支持并武装。