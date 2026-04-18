伊朗驳斥川普说法 称浓缩铀不会被转移

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（法新社德黑兰17日电） 伊朗外交部今天表示，伊朗的浓缩铀库存不会被转移到「任何地方」，否认美国总统川普稍早声称伊朗已同意交出浓缩铀的说法。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）接受国营电视台访问时表示：「伊朗的浓缩铀不会被转移到任何地方。关于将伊朗浓缩铀转移至美国的议题，在谈判中从未被提起。」

川普今天稍早在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上发文表示：「美国将获得我们伟大的B2轰炸机制造出的所有核『尘』。」他指的是去年美国空袭掩埋的浓缩铀。

但贝卡伊表示，最近的会谈重点在于解决冲突，而不是取回伊朗的铀。

他说：「先前的谈判聚焦于核子议题，但现在的谈判重点是结束战争，讨论的议题范畴自然也会变得更广泛多元。解除制裁的10点方案对我们来说非常重要。而伊朗在遭强加战争期间所蒙受损失的赔偿问题，尤为重要。」

贝卡伊也就川普今天在「真实社群」的发文抨击他。川普表示，尽管德黑兰宣布荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）重新开放，美国对伊朗港口的海上封锁将持续，直到与德黑兰方面达成和平协议。

贝卡伊说：「荷莫兹海峡的开放与关闭，不是在网路上决定，而是在现场决定，我们的武装部队当然知道如何因应对方的任何举措。对于他们所谓的海上封锁，伊朗必然将做出相应回应。海上封锁是违反停火协议，伊朗一定会采取必要措施。」

美国新闻媒体Axios稍早报导，华府与德黑兰正在就一项计画进行协商，内容包括华府释出伊朗遭冻结的200亿美元资金，作为交换，伊朗将放弃浓缩铀库存。

德黑兰仍拥有大量浓缩至60%的铀，这个浓度已接近制造原子弹所需的90%水准，同时也有浓缩度为20%的铀库存，这也是另一个重要门槛。

在2025年6月美国发动空袭前，国际原子能总署（International Atomic Energy Agency）估算，伊朗拥有约440公斤浓度达60%的浓缩铀，远高于美国后来退出的2015年协议所订的3.67%上限。

自2025年6月以来，这批浓缩铀库存的去向一直不明，德黑兰也拒绝让国际原子能总署稽查人员进入遭美国与以色列空袭摧毁的地点。