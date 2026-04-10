伊朗高层抵巴基斯坦与美谈判 黎巴嫩以色列下周华府谈和

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（法新社德黑兰10日电） 伊朗国营电视台今天报导，由伊朗高层官员组成的代表团已抵达巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad），准备与美国进行停火谈判；黎巴嫩总统府则宣布与以色列下周在华盛顿举行会谈。

伊朗伊斯兰共和国广播电视台（IRIB）在官网表示，伊朗代表团由国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）率领，同行者包括外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）和其他安全与经济官员。

伊朗重申其立场，只有美国接受伊朗的先决条件，谈判才会开始。

卡利巴夫之前表示，黎巴嫩停火及「解除对伊朗遭冻结资产的限制」，是与美国副总统范斯（JD Vance）率领的美国代表团展开谈判的条件。

官方消息人士说，伊斯兰马巴德谈判将涉及敏感议题，包括伊朗的核浓缩以及荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）自由通商等问题。

自美伊两周停火开始以来，美国总统川普对伊朗处理这条原应重新开放的战略航道的方式表达不满。

他在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「伊朗人似乎没有意识到，他们根本没有任何筹码，除了以国际航道来短期勒索全世界…他们今天之所以还存在，唯一原因就是为了谈判！」

德黑兰则对以色列在黎巴嫩的攻击表达愤怒，坚称黎巴嫩也应适用于美伊停火协议。

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）感谢美伊双方同意会面，但表示谈判将十分艰难。

他在电视演说中表示：「暂时停火已经宣布，但现在更困难的阶段即将到来，那就是实现持久停火，以及透过谈判解决复杂问题。」

此外，黎巴嫩总统府今天宣布，下周将在华盛顿与以色列举行会谈，讨论以色列与真主党（Hezbollah）停火及双方展开谈判的可能性。

黎巴嫩总统府声明指出，黎巴嫩驻美大使、以色列驻美大使以及美国驻黎巴嫩大使，已于今晚进行首次电话会议。

根据声明，「各方在通话中同意，14日在美国国务院举行首次会议，讨论宣布停火以及在美国斡旋下展开黎巴嫩与以色列谈判的日期。」（编译：徐睿承）