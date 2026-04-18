伊朗：不解封港口将再关荷莫兹海峡

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（法新社德黑兰18日电） 伊朗国会议长卡利巴夫今天表示，如果美国持续封锁伊朗港口，伊朗将再次关闭具战略意义的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），并批评美国总统川普近期言论「不实」。

卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社群平台X写道：「若持续封港，荷莫兹海峡将不会保持开放。」他补充说，船只能否通过这条水道，将取决于伊朗的授权。

根据美国有线电视新闻网（CNN）， 卡利巴夫16日警告，除非美国解除对伊朗港口的封锁，否则德黑兰将关闭荷莫兹海峡，同时驳斥川普近期言论「不实」。

卡利巴夫说，川普在一小时内「提出7项说法，全是谎言，他们没有靠这些谎言赢得战争，在谈判中也不会因此取得任何成果」。卡利巴夫的贴文并未说明川普所称「7项说法」的具体内容。

他强调：「海峡是否开放和其通行规则，将由战场局势决定，而不是由社群媒体决定。」他补充说，船只将依「指定航道」通行，且需取得「伊朗授权」。

川普稍早表示，一旦双方签署协议，美国将解除对伊朗港口的封锁，并称协议已接近完成。他在亚利桑那州一场集会上也提到，与伊朗的和平协议可能包括由美方接管伊朗核材料。

不过，一名伊朗资深官员对川普称德黑兰将作出让步的部分说法表示质疑。

与此同时，伊朗消息人士向CNN透露，美国与伊朗代表团预计20日将在巴基斯坦举行新一轮会谈，但华府尚未证实相关消息。

此外，在伊朗外交部长表示将开放荷莫兹海峡供所有商业船只通行后，昨天仍仅有少数船只通过这条水道。（编译：刘文瑜）