伊朗：已让试图通过荷莫兹海峡3艘船调头

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗伊斯兰革命卫队今天表示，已经造成3艘试图通过荷莫兹海峡的船舶调头，强调会进出与「敌人」有关联港口的船只禁止航行该航道。

伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）在所属新闻网站赛帕新闻（Sepah News）发布声明指出：「今天上午，在腐败的美国总统声称荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）保持开放的谎言之后，不同国籍的3艘货柜船…在伊斯兰革命卫队海军发出警告后被迫折返。」

声明表示：「以犹太复国主义─美国敌人的盟友和支持者所属港口为起运港的任何往返船舶，不论目的地为何、航经任何过道，其航行均遭到禁止。」

能源市场情报公司Kpler今天表示，发现中国远洋海运集团所属两艘货柜船曾试图穿越伊朗外海的狭窄水道荷莫兹海峡，但后来掉头折返。

Kpler指出，自从2月28日美国和以色列对伊朗发动攻击而引发战事以来，这两艘船便一直滞留波斯湾（Persian Gulf）。

Kpler分析师葛迪斯（Rebecca Gerdes）在声明中指出：「从自冲突开始以来，这是首度有大型航运公司尝试通过该海域。」

美国总统川普昨天则表示，伊朗已经允许10艘油轮通过荷莫兹海峡，强调这是伊朗展现出对于透过谈判结束战争抱持认真态度的「礼物」。