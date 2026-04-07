伊朗：美以攻击2座桥梁等基础设施

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（法新社德黑兰7日电） 伊朗表示，包括两座桥梁在内的多处重要基础设施，今天遭到美国及以色列攻击。美国总统川普则警告，若伊朗未在最后期限前同意开放荷莫兹海峡通行，「一整个文明」将会灭亡。

与此同时，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）则警告，若华府越过伊朗的「红线」，伊朗将切断美国及其盟友的石油与天然气供应。

川普（Donald Trump）先前示警，除非伊朗在美东时间晚间8时（台北时间8日上午8时）前允许船只自由通过石油运输要道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），否则美国将展开他所称的「全面摧毁」行动，目标包括桥梁与发电厂等伊朗重要基础设施。

然而就在最后期限前几小时，以色列军方宣称，已对伊朗多处「基础设施目标」发动大规模攻击。

川普则进一步升高威胁，重申若伊朗不接受他的最后通牒，后果难以想像。他在「真实社群」（Truth Social）发文指出：「一整个文明将于今晚消亡，永远无法复原。我不想看到这件事发生，但它很可能会发生。」

伊朗当局通报，美以联军攻击位于科姆市（Qom）郊外一座桥梁，另炸毁伊朗中部一座铁路桥，造成2人死亡。

伊朗地方政府也表示，美以联手攻击，导致一条连接大不里士（Tabriz）与首都德黑兰的北部重要公路被迫关闭。

此外，伊朗米珊通讯社（Mizan news agency）报导，德黑兰郊外卡拉吉市（Karaj）一段铁轨亦遭到攻击。

另一方面，美国与伊朗媒体今天报导，美国与以色列攻击伊朗重要石油出口枢纽哈格岛（Kharg Island），但未针对石油设施。