众院未通过拨款法案 美国政府恐将关门

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（法新社华盛顿18日电） 由于共和党内部意见不一，美国联邦众议院今天否决共和党提出的一项拨款法案。美国前总统川普表示，除非满足某些条件，否则应强制让政府关门。

美国政府资金将于9月底到期，不过众院部分共和党议员今天联手民主党，以220票对202票否决这项拨款法案。

美国国会必须通过一项被称为「持续（拨款）决议」（continuing resolution）的临时开支法案（Stopgap Spending Bill），以便让政府持续运作至11月大选之后，而两党目前距离达成全年预算协议尚远。

美国政府一旦关门，将导致联邦机构与国家公园关闭、公共服务受限，数以百万计劳工在大选前几周将被迫放无薪假。

今天提出的6个月延期计画，将把美国政府关门期限延至2025年3月，届时下一任总统已入主白宫。

这项草案内容还包括「保护美国选民资格法案」（SAVE Act），川普支持的这项措施要求提供公民身分证明，才能登记成为联邦选举合法选民时。

但拜登政府反对这项举措，担心合格选民恐被排除在选民名单之外，或遭遇其他方式阻扰。

拜登政府指出，非公民投票已属非法，且无证据表明有这种情况发生。

川普在众院投票前于自创社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）表示：「如果没有完整通过『保护美国选民资格法案』，共和党人就不该同意以任何方法或形式提出的持续决议。」

对许多共和党众议员颇具影响力的川普持续主张自己输掉2020年大选，是因为其中存在舞弊情事。

川普游说共和党籍联邦众议院议长强生（Mike Johnson）将保护美国选民资格法案纳入拨款法案进行表决。

强生上周取消对拨款法案进行表决，因为它不受共和党成员欢迎的态势越来越明显。

众院拨款委员会（House Appropriations Committee）高阶成员、民主党籍众议员迪劳洛（Rosa DeLauro）今天在声明中表示：「众院占多数的共和党又一次未能完成最基本的任务。」