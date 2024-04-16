众院议长分拆援乌以台包裹法案 白宫审慎同意

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（法新社空军一号总统座机16日电） 美国众议院议长强生计划把援助乌克兰、以色列、台湾的包裹法案分拆成三个本周个别表决，白宫今天表示，这三个分拆的法案似乎满足乌克兰和以色列延宕已久的军事需求。

但是白宫表示，总统拜登（Joe Biden）必须更仔细地研究强生（Mike Johnson）的提案，才会做出最后决定。

众院许多共和党人反对再提供乌克兰更多援助，参议院今年2月通过950亿美元援乌、以、台的包裹法案迟未能在众院表决，右翼共和党人还威胁同党众院议长强生，若协助推动援乌就要罢免。

白宫之前一直争取众院如参院一般通过包裹援助，不过此一立场今天似乎软化。

陪同拜登至宾州史克兰顿（Scranton）进行连任竞选活动的白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）在总统座机空军一号（Air Force One）上告诉记者：「乍一看，议长的提议似乎在实际上可以协助我们将援助提供给乌克兰和以色列。」

「但是我们正等待更多细节，才会做出抉择。」

柯比表示，拜登昨天和强生谈论这项计画时强调，鉴于乌克兰和以色列的紧急军事需求，「我们需要看到众院本周采取行动」。