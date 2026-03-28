传中国藉LinkedIn假帐号渗透欧盟北约 窃敏感数据

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（法新社巴黎27日电） 欧洲安全消息人士今天表示，中国利用专业社群平台「领英」上的假帐号，试图透过向北大西洋公约组织（NATO）和欧盟（EU）机构员工索取资讯来窃取敏感数据。

这名消息人士证实了法国和比利时媒体的报导，称这场据称由北京国家安全部策划的行动，透过假帐号锁定数十名在北约或欧盟工作的员工。

消息人士告诉法新社，中国间谍在「领英」（LinkedIn）上伪装成招聘人员，最初会要求付费报告，之后则进一步索取非公开甚至机密的资讯。

这名安全消息人士匿名向法新社透露，其中一个特别活跃的假帐号使用了「张凯文」（Kevin Zhang）这个名字，声称自己是一家名为「东方谘询」（Oriental Consulting）的虚构香港公司的负责人。

消息人士说，作为回报，来自法国、比利时和英国等国的被招募者会获得数百美元，在某些情况下甚至高达数千美元的报酬。

比利时司法部长佛林登（Annelies Verlinden）告诉法新社，多年来，「世界各地各种公务员、学者和其他有影响力的人物，都曾被后来证实是中国情报机构特工的人接触」。

她补充说，透过这次行动，「大量重要资讯和情报可能已经流向中国」。

她将矛头指向社群媒体，称网路是一个「滋生的温床」，使得大国有可能说服人们为了报酬而「从事间谍活动和散播宣传」。

根据报导，中方感兴趣的主题包括欧盟对中国的制裁和其他措施，以及北约在亚洲的战略，特别是关于台湾的部分。