传以色列用AI辨识加萨目标 联合国秘书长深感不安

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（法新社纽约联合国总部5日电） 以色列据传使用人工智慧（AI）辨识加萨目标，造成许多平民丧生，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天对此表示严重关切。

以色列-巴勒斯坦独立线上新闻杂志「+972」报导，以色列曾使用AI辨识加萨目标，在某些情况下，人工监督时间仅不到20秒钟。

古特瑞斯说，以色列军方的轰炸行动据传包括把AI当作目标辨识工具，尤其是在人口稠密的住宅区，这造成大量平民伤亡，他对这些传闻深感不安。

他说：「影响整个家庭的生死决定，没有任何一部分应该交由演算法冷冰冰的计算来处理。」

「+972」这篇报导声称，以色列军方使用几乎无人监督的AI标定系统，对伤亡采取宽松政策，将数以万计的加萨人标示为「暗杀行动嫌疑人」。

这篇报导提到，根据「6名以色列情报官员」说法，一个称为「薰衣草」（Lavender）的系统「在对巴勒斯坦人前所未见的轰炸行动中发挥核心作用，尤其是在战争初期阶段」。

「+972」报导：「根据消息人士，这对军方的作战行动产生很大的影响，以至于他们基本上把这个AI机器得出的结果，『视为好像这是人类的决定』。」

两名消息人士说：「军队在战争爆发的头几周还决定，『薰衣草』每标记出一名低阶哈玛斯（Hamas）特工，就允许杀害多达15到20名平民。」

消息人士还说，「如果目标是哈玛斯高阶官员…军队在数个情况下曾授权击毙100多名平民」。

以色列国防军（IDF）今天驳斥这番说法，称「IDF并未使用人工智慧系统辨识恐怖分子，或试图推测一个人是否为恐怖分子」。

以色列国防军又说，军方有个「资料库，目的是交叉对照…有关恐怖组织军事特工的情报消息，作为分析人员的工具」。

以色列军方表示：「当攻击造成的预期附带损害过大时，IDF不会发动攻击。」附带损害这词的意思包含平民伤亡。