传伊朗最高领袖命丧空袭 川普受访称认为消息属实

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普接受国家广播公司新闻网（NBC News）专访时谈到，关于指称伊朗最高领袖哈米尼今天已在空袭中身亡的报导，「我们认为这则消息属实」。

川普（Donald Trump）补充道，伊朗大部分高层领导人已被除掉，「那些负责做决策的人，大多都已经不在了」。

以色列军方发言人宣布，以军已击毙伊朗国防部长纳西尔扎德（Aziz Nasirzadeh）、伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥官帕克波尔（Mohammad Pakpour）、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）首席顾问夏卡尼（Ali Shamkhani）等多名国防高阶官员。

两家以色列电视台报导，川普与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已看到哈米尼遗体的照片。

以色列公共广播公司（Kan）表示，「以色列高阶官员已被告知哈米尼遭到击毙」，他的遗体是在其官邸园区的残砖破瓦下被寻获。

伊朗当局尚未证实哈米尼的死讯。

有目击者今天指出，在哈米尼身亡的消息传出后，伊朗首都德黑兰部分地区响起欢呼声，有当地居民跑到窗边鼓掌并播放庆祝的音乐。

尼坦雅胡稍早在电视演说中呼吁伊朗人民「推翻当前政权」。