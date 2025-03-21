传川普拟取消驻日美军扩编 日本称强化与美军事同盟

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（法新社东京21日电） 针对媒体日前报导，美国五角大厦正在考虑取消驻日美军扩编计画，日本政府今天回应说，致力加强与华盛顿的军事同盟。

美国现有约5万4000名驻日美军，目前他们向夏威夷的美军印太司令部（Indo-Pacific Command）回报状况。

根据美国前总统拜登（Joe Biden）和日本前首相岸田文雄1年前达成的协议，两国正计划在日本设立新的驻日美军总部，以提升驻日美军的指挥结构，以便美国和日本军队拥有更多弹性，能灵活因应中国侵台这类潜在威胁。

美国有线电视新闻网（CNN）和美国国家广播公司新闻网（NBC News）本周稍早披露，美国总统川普（Donald Trump）政府可能停止这些计画，做为政府全面削减成本的一环。

报导指出，停止驻日美军扩编计画预估能节省约11亿美元（新台币约363亿元），但警告说这可能使美国在日本面临政治风险，还可能限缩美国在太平洋地区的指挥和控制范围。

这些报导引用一份简报文件和一名美国国防官员说法，但尚未获得华府证实。

相当于日本政府发言人的内阁官房长官林芳正今天说，在美日同盟下，两国合作强化吓阻能力的协议「不变」。

林芳正告诉媒体：「我们期盼日本和美国持续进行密切的讨论…以进一步加强两国军队的协同作战及应变能力。」

针对记者询及美国是否已向日本解释媒体披露的计画，林芳正并未直接评论此事。（译者：林沂锋/核稿：洪启原）