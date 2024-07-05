传欧盟轮值主席匈牙利总理访俄 欧盟理事会称未授权

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（法新社布鲁塞尔4日电） 欧洲联盟（EU）多位领袖今天对轮值主席国匈牙利的总理奥班（Viktor Orban）赴莫斯科传言表示担忧，欧盟理事会（EC）主席米歇尔（Charles Michel）表明「未授权」如此。

俄罗斯2022年全面入侵乌克兰以来，奥班是唯一与克里姆林宫保持密切关系的欧盟国家领导人。

匈牙利自7月1日起担任欧盟轮值主席国，因此对欧盟未来6个月的议程和优先事项具有影响力。

米歇尔在社群平台X上写道：「欧盟轮值主席国无权代表欧盟与俄罗斯接触。」

他又说： 「欧盟理事会（European Council）明确表示：俄罗斯是侵略者，乌克兰是受害者。若没有乌克兰参与其中，就不可能进行有关乌克兰议题的讨论。」

根据调查入口网站Vsquare与自由欧洲电台／自由电台（RFE/RL）引述匿名消息人士报导，奥班预计明天在莫斯科会见俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

此前，这位匈牙利领导人2日才在基辅会见了乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

一名盟官员告诉法新社，「多次尝试」求证有关奥班赴俄的报导，「但未成功」。

奥班1日曾表示，将有「从令人意外的地方，传来令人惊讶的消息」。

今天稍早，当法新社询问有关这次访问的传闻时，匈牙利政府拒绝发表评论。（译者：纪锦玲）