传美伊新一轮核谈判罗马举行 伊朗外长会前先访莫斯科

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（法新社卢森堡市14日电） 荷兰外交部长与外交消息来源今天表示，美国与伊朗下一轮关于德黑兰核计画的间接会谈预定于义大利首都罗马举行。伊朗外交部宣布，伊朗外长在罗马会谈前将先行访问莫斯科。

荷兰外长维尔德坎普（Caspar Veldkamp）在一场欧盟（EU）会议中表示，会谈将在义大利首都举行。2名驻罗马的外交官证实了会谈地点，并指出谈判将于4月19日展开。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天表示，伊朗外长阿拉奇（Abbas Araghchi）将在计划于罗马举行的新一轮谈判前，于本周访问俄罗斯首都莫斯科，讨论近期在阿曼与美国进行的核谈判进展。

贝卡伊表示，「阿拉奇博士将在本周末前往莫斯科」，并补充说，这趟行程是「事先安排好」，也是「讨论（阿曼首都）马斯开特（Muscat）会谈最新进展的机会」。

美国总统川普在2018年第一个总统任期期间，退出2015年签署的伊朗核子协议。

当年伊朗核子协议是伊朗与伊核问题六方（中、法、俄、英、美、德）外加欧盟，于2015年在维也纳签署，以伊朗不发展武器级浓缩铀换取西方制裁解除。但川普2018年率美片面退出协议并恢复制裁。

伊朗外交部昨天表示，预计本周末举行的伊美会谈仍将由阿曼斡旋，进行「间接」谈判，并仅聚焦于核议题和解除制裁。

另一方面，联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）今天表示，他预定本周前往德黑兰，与伊朗讨论关于核计画的合作事宜，称当前「迫切需要」外交解决方案。

葛罗西在社群媒体X发文写道：「在这个迫切需要外交解决方案的时刻，持续与原能总署互动与合作非常重要。」根据外交消息人士，这趟访问预计于17日进行。