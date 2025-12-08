传美国、以色列、卡达在纽约三方会谈

（法新社华盛顿7日电） 消息人士告诉美国新闻媒体Axios，美国、以色列和卡达今天在纽约举行三方会议。数个月前，以色列战机曾在杜哈发动空袭，目标是哈玛斯（Hamas）领导阶层，但并未得逞。

两名消息人士告诉Axios，这是「自加萨战争停火协议以来，这几个国家之间举行的最高级别会议，而卡达在协议中扮演关键调解角色。」 白宫没有立即向法新社证实这场会议。 Axios报导指出，主持会议的是美国特使魏科夫（Steve Witkoff），以色列代表是情报机构摩萨德（Mossad）局长巴尼亚（David Barnea），还有一位未具名的卡达高级官员出席。 卡达与埃及和美国一起协助促成以色列与哈玛斯之间的全面停火协议。然而，由于以色列和哈玛斯相互指责对方违反协议条款，这项停火协议仍然岌岌可危。

卡达与埃及昨天呼吁以色列军队撤出，并部署国际稳定部队，以全面落实旨在结束加萨冲突的这项脆弱协议。 卡达总理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）在杜哈一场外交会议上表示：「停火唯有在以色列军队完全撤离、加萨恢复稳定的情况下才能完成。」 Axios报导，今天这场会议的主要焦点大致上是「加萨和平协议的执行」。 以色列9月9日对杜哈发动空袭，企图锁定哈玛斯高阶谈判代表哈亚（Khalil al-Hayra）及该巴勒斯坦武装组织的其他成员，但未能得手。 这次空袭反而造成6人死亡，并引发一波批评，包括美国总统川普的谴责。

Axios报导，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）随后应川普要求，从白宫致电卡达总理，为这次空袭道歉。