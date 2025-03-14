传美国考虑夺回运河选项 巴拿马：坚定捍卫主权

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（法新社巴拿马市13日电） 美国媒体报导，美国总统川普正在考虑旨在「夺回」巴拿马运河的各种选项。巴拿马政府今天表示，捍卫巴拿马主权及这条战略水道的坚定立场不会动摇。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）援引2位不具名美国官员说法报导，白宫已要求军方「拟定增加美军在巴拿马部署的方案」，从加强美巴安全合作到实际夺取运河等各种可能方案。

白宫和五角大厦并未立即回应记者针对国家广播公司新闻网报导的置评请求；这篇报导强调，「夺取控制权」仍然是一个「可能性较低」的选项。

巴拿马外交部长艾查（Javier Martinez-Acha）告诉媒体：「关于这些报导，我无可奉告。巴拿马依旧坚定捍卫其领土、运河和主权。」

他补充表示：「请明白一件事，这条运河属于巴拿马人民，以后也是如此。」

国家广播公司新闻网的报导让巴拿马国内大为震惊，因为巴拿马已逾25年没有美军驻防。

最后一名美军早在1999年12月31日离开巴拿马，就在这一天，建造巴拿马运河的美国放弃了这条关键航道的控制权。再往前推10年，美国曾入侵巴拿马，逮捕遭控贩毒的独裁者诺瑞嘉（Manuel Noriega）。

川普一再扬言要「夺回」巴拿马运河，包括在必要情况下使用武力，导致美国与巴拿马关系再次紧张。