传英欧磋商有突破 英水域开放欧盟渔船捕捞12年

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（法新社伦敦19日电） 英国首相施凯尔今天将在伦敦主持与欧盟领袖的峰会，政府消息人士透露，英欧磋商昨晚取得突破，双方已达成欧盟船舶可进入英国水域进行渔业捕捞12年的协议。

欧盟外交官员表示，成员国同意在伦敦峰会上和英国签署3份文件：安全与国防伙伴协议、欧盟－英国团结声明，以及关于贸易、渔业和青年流动等议题的共同谅解（Common Understanding）。

英欧谈判持续到昨晚，以解决双方对关键议题的分歧，其中敏感的渔权问题是最大症结点。

根据最终协议，英国水域将对欧盟渔民保持开放12年至2038年（双方当前相关协议将于明年到期），交换欧盟无限期放宽从英国进口食品的繁琐程序。

英国广播公司（BBC）评论，英国政府将主张，这项协议确保英国的食品及农产品能更顺利销至欧盟市场。

不过保守党党魁巴登诺克（Kemi Badenoch）批评，这项渔业协议会让「我们再次听从布鲁塞尔发号施令」。

至于青年流动方面，英欧谈判代表就一般性措辞达成共识，相关细节留待之后讨论。青年流动是英欧另一重大歧见所在，伦敦当局担忧任何这类机制，可能意味着恢复欧盟和英国间的人员自由流动状态。

今天的英欧峰会，预料将是施凯尔（Keir Starmer）备受瞩目「重设」对欧关系以来所交出的第一份成绩单；自英国脱欧以来，双方关系一直难谓和睦。