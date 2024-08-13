佛州寓所遭搜索川普批政治迫害 向司法部求偿1亿美元

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（法新社华盛顿12日电） 美国前总统川普向司法部提起诉讼并求偿1亿美元（约新台币32亿元），称联邦调查局（FBI）2022年为取回机密文件，突袭搜查他位于佛罗里达州的寓所，是出于「政治迫害」意图。

川普上周提起诉讼，不过事情今天才曝光，诉讼内容指控司法部长贾兰德（Merrick Garland）和联邦调查局局长瑞伊（Christopher Wray）寻求「中伤」这位前总统。

川普因卸任时拒绝返还他从白宫带走的极机密文件，在佛州被控31项与「蓄意保留国防资讯」有关罪名。

一名联邦法官上月以提出指控的特别检察官史密斯（Jack Smith）任命不合法为由，驳回这起案件。

联邦调查局探员2022年8月8日持联邦法官签发的搜索令搜查川普在佛州的寓所「海湖俱乐部」（Mar-a-Lago），要取回机密文件，包括从五角大厦和中央情报局（CIA）取得的纪录，据称这些文件被不安全地存放在川普的家中。

根据诉状，代表共和党出战2024年总统大选的川普，目前正寻求1亿美元的惩罚性损害赔偿，及追讨至少1500万美元的诉讼费用。

诉状称：「贾兰德和瑞伊本不该批准这场突袭搜索，及后续起诉川普总统，因为对前任总统的既有处理章程，是以非强制执行方式来取回美国政府的纪录文件。」

诉状指出，「贾兰德和瑞伊决定偏离既有章程来中伤川普总统」，称此举「明显有政治迫害的意图」。

这项索赔是根据「联邦侵权赔偿法」（Federal Tort Claims Act）提出，司法部有180天做出回应。若两造无法达成和解，诉讼将提交至联邦法院。