佛罗里达州立大学枪击酿2死 犯嫌为副警长儿子

afp_tickers

3 分钟

（法新社迈阿密17日电） 美国佛罗里达州警方今天表示，佛罗里达州立大学校园今天发生重大枪击案，造成两人死亡，犯嫌为当地副警长的儿子，使用的武器是她先前值勤时的配枪。

犯嫌伊克纳（Phoenix Ikner）在佛罗里达州立大学（Florida State University）校园内对学生开火，造成5人送医，随后伊克纳遭当地执法人员开枪击伤。

当时午餐时间传出枪声，整个校园随即封锁，学生被要求就地避难，第一线应变人员也在几分钟内赶抵案发现场。

佛州利昂郡（Leon County）警长麦尼尔（Walt McNeil）表示，20岁的伊克纳是佛罗里达州立大学学生，也是他一位服务18年、「表现杰出」同仁的儿子。

他说：「很遗憾，她的儿子取得她的一把枪，而那正是现场发现的其中一把枪。」

他还说，犯嫌曾参与警局的训练计画，因此「他有办法取得武器并不令人意外」。

伊克纳中枪后被送往医院，目前尚不清楚他的具体情况。

美国有线电视新闻网（CNN）播放的民众录影画面显示，一名年轻男子在草地上行走，并对试图逃跑的人开枪。

目击者表示，学生会（student union）附近传出枪声时，校园陷入混乱，许多人开始四处逃窜。

一名叫韦恩（Wayne）的目击者告诉当地新闻台WCTV：「大家开始从学生会跑出来。大约过了一分钟，我们听到大概8到10声枪响。」

这名目击者说，他看到一名男子似乎腹部中枪。他表示：「整个事件太不真实了，我无法相信自己看到的一切。一切原本非常安静，随后却变得一片混乱。」

警方表示，两名死者不是学生，但警方拒绝提供更多细节。