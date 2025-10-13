促成加萨停火和人质协议 以色列将授予川普荣誉勋章

（法新社耶路撒冷13日电） 以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）今天表示，他将把以色列最高平民荣誉勋章颁给美国总统川普，以表彰川普在促成加萨人质获释和协助结束战争方面扮演的角色。

赫佐格在总统府发布的声明中表示：「透过持续不断的努力，川普总统不仅帮助我们将亲人带回家，也为中东建立一个以安全、合作和对和平未来真挚期盼为基础的新时代奠定基础。」

他说：「能将以色列总统荣誉勋章（Israeli Presidential Medal of Honour）颁给他，对我而言将是莫大的荣幸。」

赫佐格说，他将在「未来几个月内」把这枚荣誉勋章颁给川普，并表示会在川普今天访问以色列时，告知他这项决定。

以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）今天将展开人质与囚犯交换行动，作为川普提出和平计画第一阶段的一环。

川普的20点计画目的在于结束以哈之间已持续两年多的战争，这场冲突始于哈玛斯2023年10月7日对以色列发动史无前例攻击。

川普在短暂访问以色列期间，预计将与人质家属会面，并在以色列国会（Knesset）发表演说。

以色列总统府表示，以色列总统荣誉勋章主要授予对以色列国家或社会做出卓越贡献的人士。

以色列此前曾于2013年将总统荣誉勋章授予美国前总统欧巴马（Barack Obama）。

路透社报导，川普今天预计将在以色列受到英雄般的欢迎。

他在搭乘总统专机空军一号（Air Force One）飞往以色列途中对记者说：「战争已经结束。」当被问及加萨地区未来前景时，川普回答说，「我认为情势将恢复正常」。

继卡特（Jimmy Carter）、柯林顿（Bill Clinton）和小布希（George W. Bush）之后，川普将成为第4位在以色列国会演说的美国总统。（编译：刘文瑜）