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俄下令逮捕纳瓦尼遗孀 打入恐怖分子黑名单

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（法新社莫斯科11日电） 俄罗斯当局继2天前下令逮捕已故反对派领袖纳瓦尼遗孀尤莉雅后，今天将她打入「恐怖分子」和「极端分子」黑名单。

俄罗斯联邦金融监督局（Rosfinmonitoring）的线上黑名单今天出现尤莉雅（Yulia Navalnaya）的个人资料。联邦金融监督局成立的目的在打击莫斯科当局视为「恐怖分子」或「极端分子」的人或组织的财务资金状况。

莫斯科法院9日已经以涉嫌参与极端主义团体的指控，下令逮捕现居海外的尤莉雅。

47岁的尤莉雅在丈夫纳瓦尼（Alexei Navalny）死后誓言继承他的遗志。纳瓦尼是蒲亭（Vladimir Putin）主要的政治对手，今年2月死于北极圈的监狱，原因不明。

对于被打入恐怖分子黑名单，她在社群平台X上讽刺发文说：「哦，天啊！我一个小时没看手机，这一小时我就变成恐怖分子了。」

她又说：「他先是杀了丈夫，又把妻子贴上恐怖分子标签，典型的蒲亭。」

尤莉雅的新闻秘书亚尔米许（Kira Yarmysh）在社群平台上表示：「如果他们大惊小怪，那尤莉雅所做的都是对的。」

一如大多数的俄罗斯反对派人士，尤莉雅流亡海外，一旦入境俄罗斯就会被捕。

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