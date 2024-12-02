俄乌中东亚洲局势影响 全球百大军火商营收增加

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（法新社斯德哥尔摩2日电） 斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）今天报告说，受俄乌战争、加萨走廊战事及亚洲紧张局势影响，全球百大军火商去年营收增加，俄罗斯和中东武器制造商业绩增幅明显。

根据SIPRI报告，全球百大军火商去年武器和军事服务销售总额6320亿美元，成长4.2%。

报告执笔人指出，全球军火商2022年因供不应求而营收下滑，但其中许多业者在去年成功增加产量。经追踪发现100家企业去年营收首度全部超过10亿美元，这是需求激增的迹象之一。

SIPRI军事支出暨武器生产计画研究员史卡拉札托（Lorenzo Scarazzato）在声明中表示：「2023年军火营收显着增长，这种情况很可能会持续到2024年。」

史卡拉札托还说，全球百大军火商的销售额「仍未完全反映需求规模，且许多公司已展开招聘活动，显示他们对未来业绩持乐观态度」。

SIPRI表示，在满足加萨走廊（Gaza Strip）战事、俄乌战争、东亚紧张局势升温及其他地区重整军备计画相关的需求方面，规模较小的制造商效能更高。

SIPRI军事支出暨武器生产计画主任田楠（Nan Tian）告诉法新社，「他们之中有许多要不是专攻某个零组件，就是打造需要一套供应链的系统」，因此他们反应更快。

全球前100大军火商中有41家是美国企业，这些美企去年销售额成长2.5%，仍占全球百大军火商总营收的一半。

然而全球前两大军火商洛克希德马丁（Lockheed Martin）和RTX的营收分别下滑1.6%和1.3%。RTX前身是雷神技术公司（Raytheon Technologies）。

田楠说，这类巨擘「往往依赖复杂、多层的供应链，因此在2023年容易持续受到供应链挑战」。

前百大军火商中，欧洲占了27家，而欧洲的军火商营收平均增幅仅0.2%。制造复杂武器系统的欧洲各集团去年仍在履行旧合约，因此营收数字并未反映之后的订单涌入。

SIPRI指出，与此同时，在俄乌战争「相关需求推动下，其他若干欧洲制造商的军火营收大幅成长，尤其是弹药、大炮、防空和陆地系统」。

来自俄罗斯的数据虽不完整，但明显有经济日益专为战争发展的迹象。

根据报告，排名中的两家俄罗斯集团营收成长40%，主要受惠于国企「俄罗斯技术国家集团」（Rostec）营收成长49%。

受俄乌战争及以哈战争开打头几个月影响，中东地区军火商营收平均成长18%。巴勒斯坦武装团体「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突袭以色列，以方随后在加萨走廊展开攻势。

排名中的3家以色列军火商销售额达到创纪录的136亿美元，年增15%。无人机制造商拜卡（Baykar）等总部位于土耳其的3个集团销售额成长24%，主要受到乌克兰和土耳其国防投资激励。

亚洲方面，重整军备的趋势在4家南韩制造商的销售成长中尤为明显，营收平均成长39%；5家日本企业平均成长35%。

与此同时，「在经济放缓情况下」，9家中国制造商营收仅成长0.7%，但销售总额仍达到1030亿美元。