俄乌停火谈判 美特使：排定23日在沙乌地续谈

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（法新社华盛顿18日电） 针对俄罗斯与乌克兰战争的停火谈判事宜，美国总统川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）今天表示，本月23日将在沙乌地阿拉伯城市吉达（Jeddah）接力谈下去。

川普（Donald Trump）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天针对乌克兰议题通话很长一段时间；数小时后，魏科夫接受福斯新闻（Fox News）访问时说，停火谈判「将于周日（23日）于吉达展开」。

魏科夫表示，美国代表团将由国务卿卢比欧（Marco Rubio）及白宫国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）领军。然而，他并未说明美国代表团的会谈对象是谁。

当提及停止攻击能源基础设施及黑海目标一事，魏科夫说：「我认为这两方面俄罗斯如今都同意。我当然希望乌克兰也会点头。」

乌克兰今天指控俄罗斯基本上否决了美国力推的停火方案，因为莫斯科当局刚同意暂停攻击能源网络，短短数小时之后就对乌国境内民生设施发动一连串袭击。

美方持续推动30天的全面停火方案，作为全面解决这场3年战事的第一步。

根据俄国权力中枢克里姆林宫的说法，蒲亭已下令军队暂停袭击乌克兰能源目标，为期30天。

魏科夫重申，提出的停火方案包含「能源和一般基础设施」。

他盛赞蒲亭「今天在电话上的各项作为，让国家朝最终和平协议迈进一步」。

魏科夫表示，有了在能源与基础设施和黑海目标上所达成的共识，他认为「距离全面停火已相对不远了」。