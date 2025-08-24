俄乌和平谈判 美国副总统：莫斯科已作出重大让步

（法新社华盛顿24日电） 美国副总统范斯表示，俄罗斯已就谈判解决与乌克兰的战争作出「重大让步」。尽管目前尚无明显迹象显示冲突即将结束，他对取得进展充满信心。

针对俄乌战争，川普本月与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在阿拉斯加州进行高峰会。法新社报导，范斯（J.D. Vance）在今天播出的预录访谈中坚称，川普对莫斯科和基辅都投入「非常积极、非常有力外交行动」，试图找到妥协解决方案以中止杀戮。 川普提倡乌、俄总统进行双边会谈，但两国相互指责对方不愿让会谈成行。 俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指控西方国家企图「阻挠」和平谈判之际，范斯则对华府夙敌采取更怀柔姿态，声称莫斯科并没有在耍弄川普。 范斯告诉国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目：「我认为，这3年半的冲突以来，俄罗斯首度对川普总统作出了重大让步。」 「他们其实已经愿意在一些核心要求上展现出弹性。」 范斯表示，莫斯科已有所退让，「承认战后的乌克兰将拥有领土完整」。不过他明显没有提及战后的乌克兰是否会保有俄罗斯入侵前的边界。 他还强调，俄罗斯已经「承认他们不可能在基辅扶植一个傀儡政权」。 他并说：「再说一次，他们是否已经作出了所有让步？当然没有。但我们正在取得进展。」 范斯强调，华府将会继续发挥积极作用，确保乌克兰得到安全保障。他同时坚称，「总统早已表明，不会有美军直接驻扎在乌克兰境内」。