俄乌和平谈判将展开 土耳其外长：有理由抱持希望

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（法新社安塔利亚15日电） 俄罗斯与乌克兰代表团将于土耳其大城伊斯坦堡（Istanbul）举行和平谈判，这会是双方3年多来首次直接会谈。土耳其外交部长费丹今天表示，有「足够理由」乐观看待和谈。

费丹（Hakan Fidan）在土国南部城市安塔利亚（Antalya）举行的北大西洋公约组织（NATO）会议上说：「如果各方立场协调一致并建立信任，那么（谈判）将朝着和平迈出相当重要的一步。」

费丹指出：「我们有足够理由抱持希望。」

他表示，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在首都安卡拉（Ankara）与土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）会谈，俄国代表团目前在伊斯坦堡，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）也在安塔利亚参加北约会议。

费丹说道：「光是这些行程就能显示，和平所需的决心终于出现了。」

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）本月11日提议15日在伊斯坦堡举行俄乌和平会谈。尽管泽伦斯基已同意亲自出席，但蒲亭似乎将缺席。

莫斯科当局是派出技术官僚组成的代表团前往伊斯坦堡，这个代表团由强硬派的俄国总统顾问梅丁思基（Vladimir Medinsky）领军。