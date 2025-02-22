俄乌战争将满3年 传美提联合国决议草案

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（法新社纽约联合国总部21日电） 外交消息人士告诉法新社，美国今天就俄乌战争提出联合国决议草案，内文未提到乌克兰领土完整，也没点出俄罗斯是这场战争的根源。

根据法新社所见的美方草案，内容起头哀悼在「俄乌冲突」期间的人员伤亡，并重申「联合国宗旨是维持国际和平及安全」，还要求「迅速结束冲突」。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）形容美方起草是「明智之举」。

联合国大会（General Assembly）预定24日集会，将表决乌克兰和欧洲联盟起草的版本，内文重申迫切需要在今年终结战争，同时也归咎俄罗斯侵略，以及致力于维护乌克兰「领土完整」。

乌克兰与欧盟版本强调必须落实先前的联合国决议，要求俄罗斯从国际公认的乌克兰领土撤军。

「国际危机组织」（International Crisis Group）专家高文（Richard Gowan）说，美方简略的版本没有谴责俄罗斯侵略，也没有明确提及乌克兰领土完整，「看起来像是对基辅当局的背叛和对欧盟的攻击，也表现出对国际法核心原则的蔑视」。

高文还说：「我认为连许多支持尽早结束战争的国家也会担心美国忽视联合国宪章核心内容。」