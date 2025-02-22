立足瑞士 报道世界
登录

俄乌战争将满3年 传美提联合国决议草案

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部21日电） 外交消息人士告诉法新社，美国今天就俄乌战争提出联合国决议草案，内文未提到乌克兰领土完整，也没点出俄罗斯是这场战争的根源。

根据法新社所见的美方草案，内容起头哀悼在「俄乌冲突」期间的人员伤亡，并重申「联合国宗旨是维持国际和平及安全」，还要求「迅速结束冲突」。

俄罗斯驻联合国大使涅班济亚（Vassily Nebenzia）形容美方起草是「明智之举」。

联合国大会（General Assembly）预定24日集会，将表决乌克兰和欧洲联盟起草的版本，内文重申迫切需要在今年终结战争，同时也归咎俄罗斯侵略，以及致力于维护乌克兰「领土完整」。

乌克兰与欧盟版本强调必须落实先前的联合国决议，要求俄罗斯从国际公认的乌克兰领土撤军。

「国际危机组织」（International Crisis Group）专家高文（Richard Gowan）说，美方简略的版本没有谴责俄罗斯侵略，也没有明确提及乌克兰领土完整，「看起来像是对基辅当局的背叛和对欧盟的攻击，也表现出对国际法核心原则的蔑视」。

高文还说：「我认为连许多支持尽早结束战争的国家也会担心美国忽视联合国宪章核心内容。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
63
24 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
126 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
108
64 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团