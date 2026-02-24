俄乌战争4周年 吕特吁加强援乌、马克宏称俄遭遇三重失败

afp_tickers

（法新社布鲁塞尔/巴黎/莫斯科24日电） 俄乌战争今天迎来4周年，北约秘书长吁盟邦加强援助乌克兰，法国总统形容这场战争是俄国军事、经济、战略上的三重失败，俄国则称会战斗到达成目标为止。

北大西洋公约组织（NATO）秘书长吕特（Mark Rutte）今天示警，若要让乌克兰战胜俄罗斯，西方盟友必须加强「军事、财务与人道援助」。

吕特在北约总部的仪式中说道：「这类支援至关重要。乌克兰需要更多，因为承诺协助并不能结束战争。乌克兰今天、每天都需要弹药，直到停止流血为止。」

他站在乌克兰驻北约大使盖特曼查克（Alyona Getmanchuk）身旁表示，为使乌克兰有能力「防御来自天空的俄国恐怖攻击并守住前线」，西方援助是「当务之急」。

盖特曼查克也对来自北约32个成员国的外交官与军事人员说：「每多一套防空系统、每运送一批弹药、每一枚拦截飞弹，不只能拯救人命，也强化乌克兰在谈判桌上的地位。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则在社群平台X写道，「这场战争对俄罗斯而言，是军事、经济、战略上的三重失败」，「总有一天，俄罗斯人会意识到，以他们名义犯下的罪行有多严重」。

他同时指出，「4年来，生命被摧毁，暴力、强暴、酷刑、战争罪与恐惧不断发生」，「但乌克兰在这4年里坚持下来并持续抵抗」。

马克宏并称俄方已有超过120万军人伤亡，「这是自第二次世界大战以来，俄方战斗伤亡的最高数字」。

他承诺，法国将持续支援乌克兰，对俄罗斯也会祭出更多制裁措施。

与此同时，俄罗斯克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄国尚未达成在乌克兰的所有作战目标，会持续战斗到达成目标为止。

他在回应法新社提问时告诉记者：「目标尚未完全达成，因此军事行动还在持续当中。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，俄国总统普丁（Vladimir Putin）未能实现其夺取乌克兰的目标。