俄乌第2轮和谈仍未达成停火协议 双方立场一览

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（法新社伊斯坦堡2日电） 乌克兰与俄罗斯代表团今天就终结战争的可能性进行第2轮直接谈判，暂未达成停火协议。尽管美国总统川普敦促采取一连串外交行动，截至目前，双方仍无共识。

在土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan）调解下，俄乌双方针对和平解决方案交换意见，但仍未达成停火协议。

以下是俄乌双方立场及要求：

● 俄罗斯领土

谈判结束数小时后，俄罗斯官方媒体公布俄方和平条款的完整清单，证实俄国尽可能多索取的要求。

俄罗斯再三要求保留在乌克兰南部和东部占领的领土，还要乌克兰割让更多土地。

俄罗斯2022年并吞乌克兰顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）、札波罗热（Zaporizhzhia）、赫松（Kherson）等4州，但未完全掌控。 在俄国的和平路线图中，前提是乌克兰军队须撤出在这些州仍握有控制权的地区，才能谈后续和平解决方案。俄方将这份和平路线图称为「备忘录」。

俄罗斯2014年也从乌克兰手中并吞克里米亚半岛（Crimean peninsula），并彻底控制。

乌克兰曾表示，绝不承认俄国占领的领土属于俄国，包括克里米亚。

但乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）说，基辅（Kyiv）可能不得不尝试透过外交手段取回土地，实际上等于承认俄罗斯可能在任何和平协议中维持对部分领土的控制权。

俄国的「备忘录」开头就写明，所有俄国在乌克兰占领的领土都必须获得承认。

● 俄方关于北大西洋公约组织（NATO）的要求

俄罗斯也要求乌克兰不得加入北约组织，并再三要求泽伦斯基下台。

俄罗斯早在2022年入侵乌克兰时就想推翻泽伦斯基，当时俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在电视演说中呼吁乌军将领发动政变把泽伦斯基赶下台，再与莫斯科谈判。

待停火协议实施后，俄国的和平路线图要求乌克兰解除军事动员，并订定总统大选的日期，还禁止乌克兰境内部署外国军队或军事设施。

此外，俄国的备忘录规定俄语的官方地位，并禁止乌克兰出现「纳粹宣传」。

根据和平备忘录，俄罗斯也企图限制乌军规模，想让乌克兰宣告中立、确定其不持有核武的地位，还要西方国家停止供应武器和情资给乌克兰。

俄国和平路线图还包括一些条款，例如互相拒绝战争损害索赔，以及取消俄国东正教会在乌克兰活动的限制。

● 乌克兰安全保障

泽伦斯基数月来一直呼吁为乌克兰提供「安全保障」，以防俄罗斯再次入侵。

他最重视的要求是让乌克兰加入北约，或把乌克兰纳入北约第5条共同防御条款。

然而，川普否决乌克兰加入北约的可能性；俄罗斯也表示，「无法接受」乌克兰加入北约。

乌克兰于是转而推动其他形式的西方军事承诺以吓阻俄罗斯。

英国和法国正主导有关欧洲军队部署在乌克兰以确保停火协议的讨论。但乌克兰仍希望美国支持任何「安全保证」。

莫斯科则表示，不接受北约国家以任何形式在乌克兰部署军队。

● 停火

泽伦斯基希望立即无条件停火，涵盖海陆空战线。基辅表示，先暂停战斗，才能有意义地讨论长期和平协议。

泽伦斯基昨天在社群媒体概述乌克兰在今天谈判的优先要求，他说：「首先，彻底且无条件停火。第2，释放囚犯。第3，归还被绑架的孩子们。」

蒲亭拒绝乌克兰和西方国家要求立即停火的呼声。克里姆林宫表示，不排除同意某种形式的停火，但谈判应解决「根本原因」，并试图达成「长期解决方案」。

对蒲亭来说，俄乌冲突的「根本原因」不只在于对基辅不满，还有俄方认为西方国家和北约持续朝前苏联加盟国或共产国家扩张。