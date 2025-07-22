俄乌第3轮和谈明登场 乌克兰前防长率团与会

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（法新社基辅22日电） 乌克兰总统泽伦斯基Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，前国防部长、国家安全与国防事务委员会主席乌梅洛夫（Rustem Umerov）将率团参加明天登场的新一轮俄乌和平谈判。

俄罗斯克里姆林宫稍早试图淡化外界对谈判结果的期望，并称在终结这场延烧逾3年战争的方式上，双方仍存在重大分歧。

泽伦斯基在社群媒体发文写道：「由乌梅洛夫领军的代表团，成员包括乌克兰情报单位、外交部以及总统府的代表。」

俄方尚未公布其谈判代表团成员名单。在上一次会谈中，俄国代表团由鹰派历史学家、现任俄罗斯作家联盟主席梅丁思基（Vladimir Medinsky）率领。乌方则批评他无权做出真正的决定。

泽伦斯基指出，基辅方面准备「争取释放我方被俘人员与遭绑架儿童、阻止杀戮行为、并筹备领袖峰会」，这些可能成为明天谈判的讨论议题。

乌俄双方先前分别于5月16日与6月2日在土耳其伊斯坦堡举行和谈。当时美国虽加强施压，力推双方达成协议，但并未取得重大突破。

在先前的和谈中，双方仅同意交换战俘与士兵遗体。之后俄军对乌国发动密集空袭，并占领更多前线领土。

基辅方面表示，俄罗斯加强军事施压之举，显示莫斯科根本未认真看待和谈一事。