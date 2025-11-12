俄军入侵近4年 贪腐丑闻与司法风暴考验泽伦斯基

（法新社基辅12日电） 俄罗斯入侵近4年的时刻，一宗重大贪腐丑闻以及愈来愈多针对乌克兰总统府人士利用司法系统恐吓与压制批评者的指控，震撼了基辅，对总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）构成重大考验。

前能源部长、现任司法部长加卢申科（German Galushchenko）今天遭到停职，他卷入了一宗针对泽伦斯基亲信的调查，该亲信被控策划一宗涉及能源部门、金额规模约1亿美元的贪污案。

虽然加卢申科否认有任何不法行为，但这起丑闻在全国引发愤怒，因为乌克兰的电网在俄罗斯密集攻击下岌岌可危，而冬季即将到来。

这些挑战发生在泽伦斯基的关键时刻。自2022年俄罗斯入侵以来，他的支持率一直居高不下，几乎未受挑战；但如今，随着俄军在东部推进，政治压力也随之加剧。

此事也凸显了乌克兰在两难之间的紧绷平衡，一方面必须集中权力以应对战争，另一方面又得推动民主改革，以符合加入欧盟的条件。

最近引发外界指控泽伦斯基亲信「拿司法当武器」的事件，是上月针对乌克兰国家能源公司（Ukrenergo）前总裁库德里茨基（Volodymyr Kudrytsky）的逮捕行动。他被控贪污挪用公款。

库德里茨基及其支持者否认指控，称这是当局对他批评政府防御电网策略的报复。

他目前获得保释，并对法新社表示：「这完全是政治操作。没有总统办公室的介入，这根本不可能发生。我只是被挑出来当替罪羊。」

他并说，当局想「警告那些敢于对敏感议题发表意见的人会有什么下场」。他并提到，他与政府高层关系紧张。

反对派议员索夫森（Inna Sovsun）对法新社说，这是一种透过刑事案件让人噤声的策略。

她说：「你会知道自己被立案盯上，一旦你做了他们不喜欢的事，就会拿出来对付你。」

当法新社上周询问此案时，泽伦斯基回应这应由司法机关裁决，并说：「库德里茨基曾负责一个庞大的体系，而那个体系必须保障我们的能源安全。他应该做到这一点。」

在俄罗斯持续攻击下，乌克兰电网屡遭破坏，有关基辅是否尽力防护的指责，已成为极为敏感的议题。

除了法院案件外，本周另一宗牵涉总统创立的制作公司共同所有人明迪奇（Timur Mindich）的巨额贪腐指控，进一步加深外界对战时权力过度集中的忧虑。

泽伦斯基办公室今年夏天曾试图削弱两个反贪机构─国家肃贪局（NABU）和肃贪专责检察署（SAPO）的独立性；这两个反贪机构正负责调查这起案件。

这一局面让欧盟陷入两难：布鲁塞尔支持乌克兰入盟，但同时敦促基辅在战争中仍要维持并深化民主改革。

自苏联解体以来，乌克兰屡陷贪腐丑闻之中─贪腐与法治问题仍是基辅加入欧盟的最大障碍。

欧盟虽肯定自2014年革命以来的进步，但最新的监测报告指出：「司法与检察体系的诚信、功绩制度与专业能力仍然薄弱。」

反贪团体指出，这并非孤立事件。

泽伦斯基的前任、政治对手波洛申科（Petro Poroshenko）今年稍早也遭控贪腐，他称这是出于政治动机。

同时，国家肃贪局探员马加梅德拉苏洛夫（Rusln Magamedrasulov）在押，遭指控「协助侵略国」，罪名是与俄罗斯进行商业往来。

其支持者声称这起案件为捏造，目的是报复他揭发本周曝光的贪腐案。

国家肃贪局其他人员也有人被捕或遭到搜查，令该机构承受巨大压力。

外界愈来愈关注泽伦斯基将如何回应。

乌克兰反贪腐行动中心（Anti-Corruption Action Center）共同创办人兼执行长克雷纽克（Daria Kaleniuk）说：「现在的问题是─他们会怎么做？如果泽伦斯基选择庇护核心圈、转而攻击反对者呢？」