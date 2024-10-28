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俄军10月夺乌克兰478平方公里 2022年3月以来最多

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（法新社巴黎28日电） 根据法新社今天对华府智库「战争研究所」（ISW）数据的分析，俄罗斯军队今年10月已经占据了478平方公里的乌克兰领土，这是2022年3月俄乌战争开打初期以来的最高纪录。

俄乌战争前线局势发生重大转变后，俄罗斯军队从10月开始到当月27日占领478平方公里，特别是在乌克兰东部波克罗夫斯克市（Pokrovsk）周边，该数据超越今年8月的477平方公里和9月的459平方公里。

俄军占据的478平方公里当中，约有2/3（324平方公里）都集中于乌克兰东部顿内茨克州（Donetsk）。

俄军现在距离乌军重要后勤枢纽波克罗夫斯克仅有几公里之远，他们正从这个城市的南方和东方逼近。

俄罗斯快速推进凸显乌克兰部队于国内东部地区面临的困境，他们在当地面对装备更精良、兵力数量更多的俄军。

俄军也于乌克兰东北部前线推进，已在库皮扬斯克（Kupiansk）附近占领40多平方公里。

反观整个2023年，俄罗斯军队只夺下584平方公里的乌克兰国土。

然而，从2024年1月1日迄今，俄军已经拿下超过2660平方公里，面积略大于俄国首都莫斯科。

从2022年2月24日俄乌战争开打至2024年10月27日，俄罗斯总共已夺取6万7192平方公里的乌克兰领土。

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