俄国大选登场 蒲亭矢言强势回应乌克兰袭击

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（法新社莫斯科15日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天矢言以强硬的军事行动回应乌克兰在俄国边境发动的一连串袭击；他说，乌克兰企图透过这些攻击妨碍他在周末总统大选中赢得连任。

俄罗斯从今天起展开3天大选，连遭俄国占领的乌克兰领土都要投票，而反对派候选人都未获准参选。

蒲亭在投票首日于安全委员会发表演说，承诺严厉回应乌克兰在贝尔哥罗德州（Belgorod）和库斯克州（Kursk）等边境地区发动的一波致命空袭，这两个地区近日也发生亲乌克兰武装团体与俄方激斗。

长年执政的蒲亭在国营电视台转播的演说中表示：「这些敌方袭击不能也不会不受惩罚。」

71岁的蒲亭还说：「这是企图干预总统选举。」

蒲亭自1999年末开始掌权，若他赢得这次大选，将继续执政到2030年。

俄国克里姆林宫发布的影像显示，蒲亭用办公室电脑线上投票，并在矢言反击乌克兰后向摄影机挥手；与此同时，俄军在乌克兰南部港口城市敖德萨（Odesa）的攻击造成至少19人丧命。

蒲亭在这次大选中毫无敌手，当局已禁止两名反对俄乌战争的候选人参选。蒲亭头号政敌纳瓦尼（Alexei Navalny）上月16日才刚于北极监狱猝逝，死因不明。

俄国当局鼓励俄罗斯人基于爱国义务出来投票，克里姆林宫表示，这次大选将证明举国支持蒲亭对乌克兰采取的军事行动。

法新社记者在首都莫斯科的投票所访问支持蒲亭的俄罗斯人，但也听到选民说，他们是被迫出来投票。

23岁的芭蕾舞者娜德兹妲（Nadezhda）说：「如果我不出来投票，就会惹上麻烦…多数年轻人都知道反正自己无能为力，什么都改变不了。」

投票首日发生了数起破坏投票所的事件，至少9人因把染料倒入票匦和纵火袭击被逮捕。

目前不清楚多地一连串投票所破坏事件是经过协调的抗议选举行动，还是各自独立的单一事件。

俄罗斯声称已并吞的5个乌克兰东部被占领地区也举行了投票，包括克里米亚半岛（Crimean peninsula）。

在乌克兰南部遭占领的斯卡多夫斯克市（Skadovsk），俄国扶植的官员说，有人在投票所引爆了爆炸装置，但无人伤亡。

基辅当局表示，在乌克兰东部与克里米亚举办选举是「非法」行为；联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）和超过50个成员国也谴责俄国行径。