俄攻乌中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅29日电） 乌克兰今天表示，俄军夜间对第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）发动攻击，造成2人死亡。就在几天前，基辅首度承认俄军正在向该州推进。

第聂伯罗彼得罗夫斯克是第聂伯罗彼得罗夫斯克州首府，也称第聂伯罗（Dnipro）。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州军事管理首长赖萨克（Sergiy Lysak）在通讯软体Telegram上写道：「遗憾的是，一男一女共两人丧生。在此向他们的家属致上诚挚哀悼。」

自俄罗斯于2022年2月对乌克兰发动全面入侵以来，位在中部的第聂伯罗彼得罗夫斯克州大体上未受激烈战事波及。在莫斯科上个月声明俄军已进入该州后，基辅本月26日承认俄方说法。 赖萨克表示，无人机对塞尔尼基（Synelnyky）的攻击也造成一名50岁女子受伤。

他说，对第聂伯罗市另一场攻击造成两人受伤，其中一名46岁男子伤势「严重」。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州并非莫斯科公开声称为俄罗斯领土的5个乌克兰地区之一，这5个地区分别为顿内茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）、卢甘斯克州（Lugansk）、札波罗热州（Zaporizhzhia）和克里米亚（Crimea）。 不过，俄罗斯声称自7月以来已占领该州部分村落。