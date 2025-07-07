俄称在乌克兰开拓新据点 在第聂伯罗州拿下1村

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（法新社基辅7日电） 俄罗斯军队在乌克兰中部第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）州界地带与乌军缠斗数月后，今天宣称首度在这个州夺下1座村庄，对基辅的信心带来一记打击。

随着美国主导的俄乌停火谈判停滞不前，俄国也加重一系列攻势。俄军在宣布今天消息前，又以无人机和飞弹发动新一波大规模攻击，目标包括乌克兰的募兵中心。

俄罗斯国防部表示，其部队已攻下村庄达奇涅（Dachne）。第聂伯罗彼得罗夫斯克州位处重要的工业矿产区，近来也遭受愈来愈多俄罗斯空袭。

这个州不在莫斯科公开宣称属于俄罗斯领土的5个乌克兰州之内，这5州分别是顿内茨克（Donetsk）、卢甘斯克（Lugansk）、赫松（Kherson）、札波罗热（Zaporizhzhia）和克里米亚（Crimea）。

过去几个月，俄军似乎将跨过第聂伯罗彼得罗夫斯克州州界列为关键战略目标；若更深入打进这个州，恐怕会对乌克兰带来后勤和经济上的问题。

俄罗斯对乌克兰发动全面侵略至今3年多，并在与第聂伯罗彼得罗夫斯克州相邻的顿内茨克州一路推进后，今年6月首度宣称俄军已越过州界。

不过，基辅至今都未能让俄罗斯在第聂伯罗彼得罗夫斯克州占有任何据点。乌克兰军方今天稍早还说，其部队「击退了」当地攻势，包括在达奇涅「附近一带」的攻击。

然而，乌军今天也在社群媒体上表示，乌克兰东部城市哈尔科夫（Kharkiv）和南部城市札波罗热各有1个募兵中心遭到俄罗斯无人机攻击，分别造成3人和1人受伤，而这似乎是莫斯科新的攻击趋势，专门锁定乌克兰的军事设施。

乌克兰政府资助的战略通讯中心（Centre for Strategic Communications）指出，俄罗斯上周也攻击了克列缅丘格（Kremenchuk）、克利福洛（Kryvyi Rih）和波塔瓦（Poltava）这3座城市的募兵中心。